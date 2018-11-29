Одна из старейших и крупнейших выставок информационных технологий закрывается навсегда
29 ноября 2018, 12:06
Компания Deutsche Messe AG объявила о закрытии выставки CeBIT. Это была одна из старейший и крупнейших IT-выставок в мире, которая проводилась ежегодно более двадцати лет.
Выставка зародилась в рамках промышленной Ганноверской ярмарки, проводимой с 1947 года, и отделилась в самостоятельное мероприятие в 1986 году, пишет ferra.ru.
CEBIT 2019 должна была пройти в июне следующего года, но Deutsche Messe отменила её. В качестве причины называются падение интереса со стороны посетителей, а также планомерный отказ компаний-партнёров от участия и, соответственно, низкий спрос на стенды.
В расцвет популярности CeBIT ее посещало более 800 тысяч человек, а в 2018 году на неё пришли только 120 тысяч.