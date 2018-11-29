Ээрик-Нийлес Кросс: керченский кризис опаснее крымского

25 ноября российские корабли напали на шедшие из Черного мора через Керченский пролив в Азовское море и дальше – в украинский мариупольский порт – суда ВМФ Украины. По экипажам судов был открыт огонь, шесть моряков получили ранения, три корабля были захвачены. На сегодняшний день находящиеся в плену матросы предстают перед российским судом в Крыму, Москва отказывается отдавать их Украине, а президент Путин не хочет говорить с президентом Порошенко по телефону. В операции участвовали еще как минимум четыре военных вертолета России и спецназовцы.

В последние дни во многих западных СМИ и даже в Postimees прозвучали слова, будто речь идет об «украинской провокации». Последнее говорит, конечно же, прежде всего, Москва. Но набирающее в последние годы на Западе недоверие по отношению к правительству Украины и ее президенту, к сожалению, принесло свои плоды в плане распространения прокремлевского идиотизма.

Недоверие к Порошенко, конечно, возникло по иным причинам: прежде всего, из-за неудачи в обуздании коррупции, а, во-вторых, от медлительности или полной остановки реформ правовой системы.

Но это две совершенно разные проблемы. И внешняя политика Эстонии в какой-то момент тоже оказалась перед дилеммой: насколько мы можем поддерживать и тратить кредит хрупкой победы, отстаивая интересы Украины в борьбе против агрессии России, в то время как правительство Украины не в состоянии провести в своей стране реформы и показать, что действительно хочет стать прозападным правовым государством.

В действительности такой дилеммы не существует. Отступление под давлением России и отказ от Украины по причине медленного проведения реформ – это просто отговорка. Делать нужно и то и другое. Твердо стоять рядом с Украиной в борьбе с российской агрессией, поддерживать продолжение санкций, объяснять важность международного права, делать все возможное для непризнания аннексии Крыма, но при этом честно объяснять украинцам, почему проведение реформ в стране – это их единственная гарантия безопасности.

И из официальных источников ясно, что Россия уже какое-то время готовилась к керченской операции. Мариуполь не удалось взять военным путем, поэтому началось его экономическое удушение. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять, что наземное сообщение с Крымом – в стратегических интересах России. Из-за отсутствия наземного сообщения, в нарушение международного права, Путин начал строительство Керченского моста. Мост построен, но он настолько низкий, что крупные суда больше в Мариуполь не попадают. Таким образом, оборот Мариупольского порта сократили на 30 процентов. Но там – и большая часть экспорта еще находящихся под контролем Украины промышленных предприятий восточной Украины, и снабжение города.