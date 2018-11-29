Ээрик-Нийлес Кросс: керченский кризис опаснее крымского

Во время аннексии Крыма, Кремль хотя бы пытался замаскировать свою деятельность, теперь агрессия стала бессовестной и открытой, пишет в Postimees Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ).
25 ноября российские корабли напали на шедшие из Черного мора через Керченский пролив в Азовское море и дальше – в украинский мариупольский порт – суда ВМФ Украины. По экипажам судов был открыт огонь, шесть моряков получили ранения, три корабля были захвачены. На сегодняшний день находящиеся в плену матросы предстают перед российским судом в Крыму, Москва отказывается отдавать их Украине, а президент Путин не хочет говорить с президентом Порошенко по телефону. В операции участвовали еще как минимум четыре военных вертолета России и спецназовцы.
В последние дни во многих западных СМИ и даже в Postimees прозвучали слова, будто речь идет об «украинской провокации». Последнее говорит, конечно же, прежде всего, Москва. Но набирающее в последние годы на Западе недоверие по отношению к правительству Украины и ее президенту, к сожалению, принесло свои плоды в плане распространения прокремлевского идиотизма.
Недоверие к Порошенко, конечно, возникло по иным причинам: прежде всего, из-за неудачи в обуздании коррупции, а, во-вторых, от медлительности или полной остановки реформ правовой системы.
Но это две совершенно разные проблемы. И внешняя политика Эстонии в какой-то момент тоже оказалась перед дилеммой: насколько мы можем поддерживать и тратить кредит хрупкой победы, отстаивая интересы Украины в борьбе против агрессии России, в то время как правительство Украины не в состоянии провести в своей стране реформы и показать, что действительно хочет стать прозападным правовым государством.
В действительности такой дилеммы не существует. Отступление под давлением России и отказ от Украины по причине медленного проведения реформ – это просто отговорка. Делать нужно и то и другое. Твердо стоять рядом с Украиной в борьбе с российской агрессией, поддерживать продолжение санкций, объяснять важность международного права, делать все возможное для непризнания аннексии Крыма, но при этом честно объяснять украинцам, почему проведение реформ в стране – это их единственная гарантия безопасности.
И из официальных источников ясно, что Россия уже какое-то время готовилась к керченской операции. Мариуполь не удалось взять военным путем, поэтому началось его экономическое удушение. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять, что наземное сообщение с Крымом – в стратегических интересах России. Из-за отсутствия наземного сообщения, в нарушение международного права, Путин начал строительство Керченского моста. Мост построен, но он настолько низкий, что крупные суда больше в Мариуполь не попадают. Таким образом, оборот Мариупольского порта сократили на 30 процентов. Но там – и большая часть экспорта еще находящихся под контролем Украины промышленных предприятий восточной Украины, и снабжение города.
Процесс закрытия Керченского пролива и превращение его во внутреннее море, по сути находящееся под контролем России, русские начали еще несколько лет назад. В последние месяцы российские военные корабли мешали движению торговых судов, пугали опасающихся рисков суда других стран, совершали угрожающие маневры, перебросили дополнительные войска в окрестности Мариуполя у украинской границы и так далее. По сути это – шаг за шагом выстроенная морская блокада и подготовка к расширению оккупированных территорий, на этот раз в виде морских зон.
В то же время Россия, как обычно, ждала, анализировала и прощупывала реакцию запада. Все это делалось с заслуживающей осуждения осторожностью. Керченский мост позволили построить, хотя всем было ясно, что это означает: постепенно ограничить доступ в Азовское море – больше ничего сверхъестественного не произошло.
Недавнее открытое нападение на украинские корабли – новый уровень войны, поскольку Россия делает это совершенно официально. Да, по сути беспомощно, пытаясь оболгать Украину, но открыто используя российскую регулярную армию, рассказывая в официальных новостях без какой-либо попытки скрыть происходящее. Кремль явно рассчитал, что никто его к порядку призывать не станет и ничего кроме заявления о негодовании с Запада не поступит. Вашингтон скорее осторожен, Европа слаба и разочарована в правительстве Порошенко.
Теперь появились новости о том, что на призывы НАТО, Европейского союза и ООН немедленно деэскалировать ситуацию, Россия ответила отправкой береговой службы ПВО на берега Керченского пролива. Посыл понятен: мы можем пустить на дно любое судно, которое собирается пройти тут без нашего разрешения.
В действительности у Запада сейчас есть две возможности для выбора. Составить новое заявление и, может быть, чуть расширить санкции, или предпринять что-то для обуздания России. В первом случае еще одна территория Украины перейдет под контроль России, а поддерживать Мариуполя станет крайне сложно. Если коротко: агрессивная внешняя политика и силовые методы России снова принесут успех Путину, репутация Запада ослабеет и еще больше увеличится неуверенность у всех соседей России. Продолжится разрушение мирового порядка, опирающегося на международное право и договоры.
Если бы Запад собрался и признал, что одних только санкций недостаточно, то остановить Россию сейчас было бы в сущности просто. ООН и Европейский союз могли бы объявить миротворческую операцию, западные корабли отправились бы для поддержания мира в Черном море и режима прохождения в Керченском проливе, обеспечили бы доступ к Мариуполю, не позволяя России демонстрировать мускулы. Впрочем, одного судна Шестого флота США хватило бы на то, чтобы справиться со всем Черноморским флотом России. Если Западу нужен действующий мир и обуздание России, то сейчас настало правильное время напомнить Москве об этом обстоятельстве.