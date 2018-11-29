Renault, Nissan и Mitsubishi Motors подтвердили намерение сохранить альянс

Автопроизводители Renault, Nissan и Mitsubishi Motors подтвердили приверженность трехстороннему альянсу в ходе первой совместной встречи представителей трех компаний после ареста главы альянса Карлоса Гона.
"За последние несколько дней советы директоров Groupe Renault, Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp., как по отдельности, так и вместе, решительно подтвердили свою четкую приверженность сохранению альянса, - говорится в совместном пресс-релизе трех производителей. - Мы остаемся полностью приверженными сохранению альянса, который добился беспрецедентного успеха за последние два десятилетия.
Как сообщалось, Карлос Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат, полученных им от Nissan за пять лет, в общей сложности на $44 млн, в направлявшейся регуляторам отчетности.
Почти 20 лет назад в рамках формирования альянса Renault и Nissan была придумана структура перекрестного владения акциями компаний, позднее к ним добавилась Mitsubishi. В настоящее время Nissan и правительство Франции владеют примерно по 15% акций Renault, которой принадлежат 43% акций Nissan. При этом Nissan также контролирует 34% акций Mitsubishi.