Renault, Nissan и Mitsubishi Motors подтвердили намерение сохранить альянс

"За последние несколько дней советы директоров Groupe Renault, Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp., как по отдельности, так и вместе, решительно подтвердили свою четкую приверженность сохранению альянса, - говорится в совместном пресс-релизе трех производителей. - Мы остаемся полностью приверженными сохранению альянса, который добился беспрецедентного успеха за последние два десятилетия.

Как сообщалось, Карлос Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат, полученных им от Nissan за пять лет, в общей сложности на $44 млн, в направлявшейся регуляторам отчетности.