Эстония поднялась в мировом рейтинге, Россия упала больше всех

Сборная Эстонии поднялась на 96-е место, улучшив показатель прошлого месяца на два ступени рейтинга. Плохи дела у немцев. Бундестим вылетела в дивизион В Лиги наций УЕФА, а в рейтинге упала на 16-е место.

Сборная Андорры продолжает победное шествие вверх по рейтингу и в ноябре андоррцы догнали Литву и Латвию, расположившись на 133-месте, сборная Косова также летит вверх по рейтингу, занимая 130-е место в таблице.