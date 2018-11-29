Чт, 29.11.2018
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Эстония поднялась в мировом рейтинге, Россия упала больше всех

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Vahelduseks saavad Eesti ja Kreeka jalgpallurid teineteisest puhata.

ФОТО: COSTAS BALTAS/REUTERS/Scanpix

ФИФА опубликовала очередной рейтинг сборных команд по футболу. Лидер прежний - Бельгия. За "Дьяволами" следуют Франция, Бразилия, Хорватия и Англия.

Сборная Эстонии поднялась на 96-е место, улучшив показатель прошлого месяца на два ступени рейтинга. Плохи дела у немцев. Бундестим вылетела в дивизион В Лиги наций УЕФА, а в рейтинге упала на 16-е место.

Сборная Андорры продолжает победное шествие вверх по рейтингу и в ноябре андоррцы догнали Литву и Латвию, расположившись на 133-месте, сборная Косова также летит вверх по рейтингу, занимая 130-е место в таблице.

Сборная России продемонстрировала самое большое падение в рейтинге, упав с 41-го на 48-е место.

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