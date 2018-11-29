Эстония поднялась в мировом рейтинге, Россия упала больше всех
29 ноября 2018, 12:28
ФИФА опубликовала очередной рейтинг сборных команд по футболу. Лидер прежний - Бельгия. За "Дьяволами" следуют Франция, Бразилия, Хорватия и Англия.
Сборная Эстонии поднялась на 96-е место, улучшив показатель прошлого месяца на два ступени рейтинга. Плохи дела у немцев. Бундестим вылетела в дивизион В Лиги наций УЕФА, а в рейтинге упала на 16-е место.
Сборная Андорры продолжает победное шествие вверх по рейтингу и в ноябре андоррцы догнали Литву и Латвию, расположившись на 133-месте, сборная Косова также летит вверх по рейтингу, занимая 130-е место в таблице.
Сборная России продемонстрировала самое большое падение в рейтинге, упав с 41-го на 48-е место.