На экзамене по эстонскому по-прежнему лидируют реальные школы
29 ноября 2018, 12:35
Первое и второе места по результатам экзамена по эстонскому языку заняли те же школы, что и в прошлом году. В обоих случаях речь идет о реальных школах.
Средний результат по эстонскому языку составил в этом году 62,2 балла, что по сравнению с прошлым годом несколько ниже (62,9).
Максимальный результат, т.е. 100 баллов, в этом году получили три ученика, при этом ни один ученик на экзамене не провалился, минимум было получено 5 баллов.