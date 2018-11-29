Чт, 29.11.2018
Самое ужасное, что в случае увольнения всех взяточников осталось бы слишком мало людей, способных принимать экзамены на вождению. Прийт Саук

На экзамене по эстонскому по-прежнему лидируют реальные школы

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Tõrva gümnaasium. Abituriendid vahetult enne eesti keele eksami algust.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees/ Scanpix

Первое и второе места по результатам экзамена по эстонскому языку заняли те же школы, что и в прошлом году. В обоих случаях речь идет о реальных школах.

Средний результат по эстонскому языку составил в этом году 62,2 балла, что по сравнению с прошлым годом несколько ниже (62,9).

Максимальный результат, т.е. 100 баллов, в этом году получили три ученика, при этом ни один ученик на экзамене не провалился, минимум было получено 5 баллов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ