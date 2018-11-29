На экзамене по эстонскому по-прежнему лидируют реальные школы

Средний результат по эстонскому языку составил в этом году 62,2 балла, что по сравнению с прошлым годом несколько ниже (62,9).

Максимальный результат, т.е. 100 баллов, в этом году получили три ученика, при этом ни один ученик на экзамене не провалился, минимум было получено 5 баллов.