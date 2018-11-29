Кохтла-Ярве продолжит судиться с экс-мэром Соловьевым

«Я верю, что мы дойдем до конца. Я тоже в свое время прошел все процессы вплоть до Госсуда, - подтвердил «Северному побережью» председатель Кохтла-Ярвеского регионального отделения Центристской партии, а также член горсобрания и Рийгикогу Валерий Корб.

Предложение обратиться с этим делом в окружной суд сделал выступивший 28 ноября на заседании горсобрания присяжный адвокат Марго Норманн, которого наняли представлять город в этом процессе. «Суд проигнорировал наши утверждения. Чтобы добиться правовой надежности и правды, надо пойти с этим делом дальше и обжаловать постановление Тартуского административного суда», - сказал он.

Норманн порекомендовал горсобранию в случае, если в следующий раз предъявят серьезное подозрение кому-то из городских руководителей, освободить того от должности. «Однако, разумеется, это решает горсобрание, ведь законодательного принуждения увольнять кого-то в случае подозрения нет», - отметил он.

В то же время Норманн нашел, что ущерб был бы на сегодня возмещен, если бы прокуратура четко проинформировала город Кохтла-Ярве и попросила подать гражданский иск. «Неужели кто-нибудь осмелился бы сказать, что нет-нет, мы не станем подавать гражданский иск, пусть эти деньги останутся в соответствии с обвинением у Осипенко - и все дела? Тут нельзя обвинять только вашу организацию», - отметил он.

Специалист Кохтла-Ярвеской горуправы Вадим Вильде ранее говорил, что затраты на правовую помощь в процессе о востребовании возмещения ущерба с Соловьева могут составить около 20000 евро. На сегодня, по его словам, истрачено 8800 евро.

Член горсобрания Эдуард Одинец спросил присяжного адвоката Норманна, вернет ли он деньги, если и в следующей судебной инстанции город Кохтла-Ярве не добьется желаемого результата. Норманн ответил: «Я не скажу, что этот вопрос совсем глупый, но некомпетентный - это да».