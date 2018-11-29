Фото: пьяный водитель вылетел на встречную полосу и спровоцировал ДТП

В 17.10 в Центр тревоги сообщили, что на пятом километре дороги Вастселийна-Меремяэ-Клийма в деревне Плесси произошла авария. Прибывший на место происшествия патруль выяснил, что Škoda, ехавшая со стороны Меремяэ в направлении Вастселийна, вылетела на встречную полосу и столкнулась с ехавшим там автомобилем Ford.

«Полиция установила, что 69-летний водитель Škoda употреблял алкоголь. К счастью, люди в результате столкновения не пострадали и отделались лишь испугом», - сказал Lõuna-Eesti Postimees пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск.

Škoda после столкновения. Фото: Департамент полиции и погранохраны ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet