Фото: пьяный водитель вылетел на встречную полосу и спровоцировал ДТП

В среду вечером в волости Выру пьяный водитель выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП.
В 17.10 в Центр тревоги сообщили, что на пятом километре дороги Вастселийна-Меремяэ-Клийма в деревне Плесси произошла авария. Прибывший на место происшествия патруль выяснил, что Škoda, ехавшая со стороны Меремяэ в направлении Вастселийна, вылетела на встречную полосу и столкнулась с ехавшим там автомобилем Ford.
«Полиция установила, что 69-летний водитель Škoda употреблял алкоголь. К счастью, люди в результате столкновения не пострадали и отделались лишь испугом», - сказал Lõuna-Eesti Postimees пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск.
Руководитель юго-восточной патрульной службы Мадис Соэкаруск напомнил, что опьянение влияет на концентрацию водителя и скорость его реакции. «У этого происшествия был счастливый конец, потому что люди остались целыми, повреждения получили только машины, - сказал Соэкаруск. - Однако это никак не оправдывает такие безответственные поступки, как вождение в состоянии опьянения».