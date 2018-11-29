Госэкзамены 2018: в математике оказались сильнее школы с языковым уклоном
29 ноября 2018, 12:46
В последние пять лет Нарвский языковой лицей по результатам госэкзаменов по математике был либо первым, либо вторым. В этом году школы с языковым уклоном вновь лидирует в рейтинге, составленном по результатам экзамена.
На гимназической ступени ученики могли изучать либо узкую (8 курсов), либо расширенную (14 курсов) математику. Обучавшиеся на узком курсе могли выбрать экзамен для расширенного математического курса и наоборот.
Экзамен по расширенному курсу сдали 4116 учащихся, средний результат составил 55,5 балла. Результат экзамена по расширенной математике вырос на 3,8 балла (в 2017 году он составлял 51,8 балла).