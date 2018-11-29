В Пирита открывается каток

На катке Пиритаского спортивного центра (ул. Румму, 3) завершаются подготовительные работы, и 1 декабря все любители покататься на коньках приглашаются на лед. Каток будет открыт ежедневно с 10 до 22 часов.
В воскресенье, 2 декабря, с 11 до 14 часов на катке пройдет семейный день, который начнется торжественной церемонией, после чего каток разделится на две площадки, одна из которых - для катания, а вторая - для обучения детей катанию на коньках. В это день прокат коньков будет по льготным ценам, а катание - и вовсе бесплатно.
Стоимость билета на каток - 2,50 евро, прокат коньков - 4,00 евро, а для детей, школьников, студентов и пенсионеров - 2,50 евро. Для того, чтобы взять коньки на прокат, нужно предъявить удостоверение личности, а для проката по льготному тарифу - соответствующий документ. В хоккей на катке играть нельзя. Дополнительная информация - в рабочее время с 8 до 22 часов по телефону 600 8333.