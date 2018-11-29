В Пирита открывается каток

В воскресенье, 2 декабря, с 11 до 14 часов на катке пройдет семейный день, который начнется торжественной церемонией, после чего каток разделится на две площадки, одна из которых - для катания, а вторая - для обучения детей катанию на коньках. В это день прокат коньков будет по льготным ценам, а катание - и вовсе бесплатно.