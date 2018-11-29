Подсказка: как задешево купить квартиру в перспективном районе

Люди, обладающие чутьем, купили квартиры в деревянных домиках столичного Каламая или тартуского Супилинна задолго до того, как они вошли в моду, а значит, и цены там были божеские. Зато многие, продавшие там квартиры по цене бутерброда, теперь кусают локти: подождали бы несколько лет, озолотились бы! Но что сделано, то сделано.

Однако есть один секрет, знание которого может оправдать и даже приумножить ваши вложения в неприглядный с виду район города, пишет портал о недвижимости Realtor.

Все очень просто: найдите на карте города новый музей! Да, именно так. Практика подсказывает, что появление нового модного музея влечет за собой строительство новых жилых домов, инфраструктуры и общее подорожание недвижимости. Так произошло в Каламая после строительства в Летной гавани нового Морского музея.

Вероятно, мы увидим что-то подобное вокруг здания Эстонского национального музея в Тарту. Правда, новые дома там были построены еще до открытия музея, но и теперь к району приковано больше внимания, чем раньше.

В сущности, эта тенденция не нова: начало было положено в 1997 году в Бильбао, когда там открылся музей Гуггенхайма. Маленький городок в испанской Басконии стал популярнейшим курортом. Появился даже термин «эффект Бильбао».