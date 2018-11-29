Звонок Трампа обвалил цены на нефть

По словам Трампа, резкое падение цен на нефть — результат его жестких телефонных переговоров с Эр-Риядом. «Цены достигли 82 [долларов] за баррель и должны были подняться до 100 долларов. Это было похоже на массовое повышение налогов. Я этого не хотел», — заявил американский лидер.

Как рассказал президент, он в ходе разговора смог договориться об увеличении добычи нефти, благодаря чему цены упали до 52 долларов за баррель, пишет lenta.ru.

«У нас очень важный союзник в Саудовской Аравии. У нас есть союзник с огромными запасами нефти, который, честно говоря, может повышать цены, а я хочу их сдержать», — добавил Трамп.

Президент США уже вынес благодарность за дешевую нефть самому себе в своем микроблоге в Twitter. Падение цен он назвал «налоговыми льготами для всего мира».