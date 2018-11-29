Инфотабло оперативно сообщают о дорожной обстановке в Таллинне

В дорожном движении важно вовремя и оперативно предоставлять водителям информацию о дорожных условиях, ожидающих их препятствиях и других обстоятельствах, влияющих на движение. Водитель сможет быстро выбрать себе другую дорогу, чтобы соответствовать ситуации, сообщила пресс-служба городской управы.

«Целью дорожных табло является оперативное предоставление информации водителям. Например, информация, переданная в радио- или теленовостях может безнадежно устареть, кроме того, водители слушают разные радиостанции. Чтение информации по телефону во время езды, как известно, для водителей запрещено», - сказал вице-мэр Калле Кландорф.

«Информация для водителей должна быть своевременной, короткой и ясной. Что учтено в данных табло»,- добавил он.

Последние 15 табло вместе с установкой обошлись городу в 45 000 евро.