Требования к уходу за дорогами в Ида-Вирумаа ужесточились

В Ида-Вирумаа всего около 800 километров государственных дорог, которые по степени нагрузки делятся на три уровня. Если две главные автомагистрали Таллинн-Нарва и Йыхви-Тарту - это уровень 3+, то третьему уровню отвечают дороги, по которым в сутки проходит 3000 автомобилей. Теперь же для этого уровня достаточно 1500 автомобилей. Таким образом, дороги третьего уровня в уезде станут «длиннее» на сто километров, пишет «Северное побережье».

К дорогам второго уровня добавится 50 километров, и здесь требования тоже изменились: вместо прежних 500 автомобилей по ним должно проезжать 250 автомашин в сутки.

Повышение уровней означает и новые, более строгие требования к уходу за дорогами.

На дорогах третьего уровня оператор должен устранять обледенелость в течение четырех часов, в то время как на дорогах второго и первого уровней на это дается соответственно на два и на три часа больше. Для уборки снега и слякоти в соответствии с уровнем дается 5, 12 и 24 часа.

Иван Никитин, ведущий инженер службы ухода за дорогами Идаского региона Департамента шоссейных дорог, доволен тем, что дорог более высокого уровня стало заметно больше. «Так, к примеру, нынче к ним добавятся дорога, ведущая из Нарва-Йыэсуу, и участок дороги, ведущий к Нарвским электростанциям, где передвигается много различной спецтехники».

Участок дороги между Йыхви и Куремяэ теперь тоже переведен на более высокий уровень. На участке от Куремяэ до Васкнарвы тоже повысился уровень. Вместо прежнего 1-го уровня нынче 2-й уровень, то есть работы по чистке от снега и льда здесь будут проводиться быстрее прежнего.

«С учетом общей протяженности государственных дорог, изменения очень серьезные», - подтвердил Никитин, по словам которого ужесточение требований приведет также и к большим расходам на обслуживание.

Поэтому Департамент шоссейных дорог выделяет TREV-2 Grupp (оператору, обслуживающему дороги в Ида-Вирумаа) 50000 евро в год дополнительно к существующему договору.

Для названного оператора начавшаяся зима на дорогах Ида-Вирумаа третья по счету. «Если в первый год было много нареканий на качество уборки, когда мы, образно говоря, притирались другу к другу, то в прошлом году поводов для упрека не было», — рассказывает Никитин.

По словам инженера, работы проводились своевременно и солью дороги посыпали в должном количестве. «Если соли слишком мало или слишком много, то результат будет отрицательным. При слишком большом количестве соли состояние дорог становится еще хуже, падающий снег и излишняя соль делают дорогу еще более скользкой», - Никитин добавил также, что чаще такая проблема возникает на выездах из городов.

Дело в том, что в городах главные дороги относятся к четвертому уровню, что означает круглосуточный уход за ними. «Автомобили, выезжая из города на шоссе, приносят с собой избыточную соль, и это делает дорогу более скользкой».