Работники эстонского предприятия о премиях в 50 000 евро: «Теперь нам еще больше хочется ходить на работу»

«Для наших работников это была очень радостная новость», - говорит директор йыгеваской котельной Эндель Варик. Всего в Йыгева работают семь человек, в том числе старший мастер, операторы котельной и технические работники. Все без исключения получили чистыми 30 000 евро, пишет Tartu Postimees.

Варик не боится, что после получения внушительной премии работники захотят уволиться. «Скорее, наоборот: сегодня люди c еще большим усердием приступили к работе», - заметил он.

Как-то особенно сделку Utilitas и полученные благодаря этому премии в йыгеваской котельной не отмечали. «Отопительный период в самом разгаре, сегодня работа продолжается в обычном ритме», - сказал директор котельной.