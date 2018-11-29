Работники эстонского предприятия о премиях в 50 000 евро: «Теперь нам еще больше хочется ходить на работу»

Вчера руководитель Utilitas grupp Кристьян Раху сообщил, что из полученного предприятием дохода руководство выплатит каждому работнику премию в размере 50 000 евро, из которой, за вычетом налогов, сотрудники получат чистыми по 30 000 евро. Работники йыгеваской котельной получили премии еще вчера.
«Для наших работников это была очень радостная новость», - говорит директор йыгеваской котельной Эндель Варик. Всего в Йыгева работают семь человек, в том числе старший мастер, операторы котельной и технические работники. Все без исключения получили чистыми 30 000 евро, пишет Tartu Postimees.
Варик не боится, что после получения внушительной премии работники захотят уволиться. «Скорее, наоборот: сегодня люди c еще большим усердием приступили к работе», - заметил он.
Как-то особенно сделку Utilitas и полученные благодаря этому премии в йыгеваской котельной не отмечали. «Отопительный период в самом разгаре, сегодня работа продолжается в обычном ритме», - сказал директор котельной.
На предприятии Utilitas grupp работает 263 человека. Кроме Йыгева, котельные находятся в Таллинне, Маарду, Кейла, Кярдла, Хаапсалу, Рапла и Валга.