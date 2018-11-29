Популярные приложения для Android уличили в краже миллионов

Схема была построена на подделке данных об эффективности рекламы. Компании, владеющие приложениями, обманывали заказчиков. Они перехватывали пользовательскую информацию о загрузках сторонних приложений и выдавали их за свои рекламные заслуги, сообщает lenta.ru.

У заказчиков создавалось впечатление, что реклама в данных приложениях успешно работает. Они были готовы заплатить за каждую новую загрузку от 50 центов до трех долларов. Учитывая популярность приложений-обманщиков, схема могла принести их владельцам сотни миллионов долларов.

В мошеннической схеме участвовали известные программы Clean Master, Security Master и Battery Doctor. Аудитория некоторых из них оценивается в миллиард пользователей. Все эти приложения принадлежат китайским компаниям — Kika Tech и Cheetah Mobile. Последнюю в прошлом году обвиняли в мошенничестве в ведении бизнеса.

В ответ на расследование в Cheetah Mobile заявили, что компания стала жертвой обмана. Однако аналитики Kochava отметили в расследовании, что в рекламной схеме этой компании нет ни одной сторонней организации.

Специалисты Kika Tech сообщили, что обман был непреднамеренным, и пообещали быстро исправить ситуацию.