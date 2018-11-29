78-летний американец Сэмюэл Литтл, отбывающий пожизненный срок за три убийства, признался, что в общей сложности убил 90 человек за 35 лет. Если его вина подтвердится, он окажется самым страшным серийным убийцей за всю американскую историю.
О признании Литтла сообщило ФБР. Он осужден на три пожизненных срока за убийство трех женщин и признался в остальных преступлениях, когда его допрашивали по подозрению в совершении еще одного. Отбывавший наказание в Калифорнии Литтл надеялся сменить тюрьму, и в обмен на перевод согласился говорить.
Как и кого убивал Литтл
Литтл орудовал по всей стране. Давая показания следователям, он рассказывал обо всех убийствах, совершенных в каждом городе. «Джексон, Миссисипи - одно; Цинциннати, Огайо - одно; Финикс, Аризона - три; Лас-Вегас, Невада - одно», - цитируют показания Литтла следователи. 34 убийства из 90, в которых признался осужденный, ФБР смогла подтвердить. По остальным его признаниям команда следователей еще продолжает работать.
Из показаний Литтла следует, что он детально помнит и своих жертв, и сами убийства - где он находился, на какой машине ездил. При этом на даты у него оказалась не такая хорошая память - Литтл путается даже в годах.
В основном он убивал уязвимых женщин, зачастую наркозависимых и тех, кто занимался проституцией. Это позволило ему долго избегать наказания - тела жертв нередко не удавалось опознать, уголовные дела оставались нераскрытыми.