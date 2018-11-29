В Таллинне на Ратушной площади зажгут первую свечу Адвента
29 ноября 2018, 14:08
Первая свеча Адвента зажжется на городской елке в это воскресенье.
Мэр Таллинна Таави Аас и таллинский протоиерей Яан Таммсалу зажгут в воскресенье, 2 декабря, в 14 часов первую свечу Адвента на установленной на Ратушной площади елке.
"Вокруг нас в мире творится столько бессмысленного насилия и непредсказуемого зла, поэтому, зажигая первую предрождественскую свечу - первую свечу Адвента, мы должны задуматься о воцарении разума, мире, благодарности"- сказал Аас.
Мэр пригласил всех на церемонию зажжения свечи, праздничный концерт и рождественскую ярмарку.