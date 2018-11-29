Фото: вооруженного лодочного вора приговорили к реальному заключению

Согласно предъявленному обвинению, Танель Мёллдер и Яан Халлик летом прошлого года украли в Хельтермаа две моторные лодки и лодочные приспособления. В Ноаротси их добычей стала весельная лодки и другие вещи из нее. Кроме того, прокуратура обвинила Мёллдера в незаконном обладании огнестрельным оружием и боеприпасами.

Если признанный виновным Мёллдер, который заключил с прокуратурой соглашение, был в суде, то Халлик не явился. «Полиция сообщила суду, что они не смогли выполнить постановление о принудительной доставке, и не поймали подсудимого, из-за чего прокурор подал во время заседания ходатайство о выделении дела Халлика в отдельное производство. Ходатайство удовлетворено», - сказала судья Пийа Яаксоо.

Суд признал Мёллдера виновным в систематических совершениях краж в группе и в незаконном обладании огнестрельным оружием и боеприпасами, и по совокупности приговорил его к 11 месяцам лишения свободы.

Поскольку за прежние имущественные преступления Мёллдер уже находится в Таллиннской тюрьме, к новому сроку добавили назначенный Харьюским уездным судом, но еще неотбытый срок. Всего Мёллдеру предстоит провести за решеткой один год, 11 месяцев и 26 дней. Отбытие наказания считается с 1 июля 2018 года, то есть с момента явки осужденного в Таллиннскую тюрьму.

«Они приехали из Таллинна с планом совершить кражи в Ляэнемаа, - сказал прокурор Индрек Калда. – На данный момент часть украденных вещей уже возвращены хозяевам, а остальное взыскано в их пользу в качестве денежной компенсации».

Суд конфисковал у Мёллдера переделанный сигнальный пистолет Zoraki 917-S и гладкоствольное охотничье ружье IžB-47.