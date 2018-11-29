Галерея: стильный дом с авторским дизайном в Раннамыйза

Находящийся на участке площадью 2835 м2 частный дом как нельзя лучше подходит к рельефу местности. Интересный и практичный архитектурный проект делит дом на три части, а всего в нем находятся три спальни, гостевая комната, открытая кухня-столовая, гостиная, банный комплекс, бассейн, гараж, садовый домик и уголок для гриля. Не обошлось без кладовых и хозяйственных помещений.