Чт, 29.11.2018
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Галерея: стильный дом с авторским дизайном в Раннамыйза

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Дом, поступивший в продажу, находится в очень красивом месте с необычным рельефом. 

Находящийся на участке площадью 2835 м2 частный дом как нельзя лучше подходит к рельефу местности. Интересный и практичный архитектурный проект делит дом на три части, а всего в нем находятся три спальни, гостевая комната, открытая кухня-столовая, гостиная, банный комплекс, бассейн, гараж, садовый домик и уголок для гриля. Не обошлось без кладовых и хозяйственных помещений. 

Дом построен в 2008 году по проекту архитектора Ральфа Лыоке (AB Salto). Автор дизайна интерьера Урсула Сыбер. В отделке помещений использованы только натуральные материалы, в том числе эксклюзивный природный камень. Вся мебель изготовлена по индивидуальному заказу. Например, кухонная мебель - от немецкого производителя Alno. Дом продается со всей обстановкой за исключением картин и предметов обихода.

Подробная информация об объекте находится ЗДЕСЬ.

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