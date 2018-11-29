Галерея: стильный дом с авторским дизайном в Раннамыйза

Дом, поступивший в продажу, находится в очень красивом месте с необычным рельефом.
Находящийся на участке площадью 2835 м2 частный дом как нельзя лучше подходит к рельефу местности. Интересный и практичный архитектурный проект делит дом на три части, а всего в нем находятся три спальни, гостевая комната, открытая кухня-столовая, гостиная, банный комплекс, бассейн, гараж, садовый домик и уголок для гриля. Не обошлось без кладовых и хозяйственных помещений.
Дом построен в 2008 году по проекту архитектора Ральфа Лыоке (AB Salto). Автор дизайна интерьера Урсула Сыбер. В отделке помещений использованы только натуральные материалы, в том числе эксклюзивный природный камень. Вся мебель изготовлена по индивидуальному заказу. Например, кухонная мебель - от немецкого производителя Alno. Дом продается со всей обстановкой за исключением картин и предметов обихода.
Подробная информация об объекте находится ЗДЕСЬ.