Акинфеева и Игнашевича захотели вернуть в сборную

Предполагается, что завершившие выступления за национальную команду игроки проведут прощальный матч, выйдя на поле в одной из товарищеских встреч в 2019 году. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков одобряет эту инициативу.

«Они много лет защищали цвета национальной команды, и самое главное — небезуспешно», — отметил Колосков. — Выступаю за то, что людей надо чествовать за труд на благо развития спорта в нашей стране».

1 октября о завершении выступлений за сборную объявил Акинфеев. Футболист решил сосредоточиться на клубной карьере.