Галерея: в Силламяэ открылся супермаркет Maxima XX

Торговые площади супермаркета Maxima XX, достигающие двух тысяч квадратных метров, предложат жителям города крупнейший в регионе выбор продовольственных товаров и предметов первой необходимости.

Первую покупку совершили исполнительный директор Maxima Марко Пыдер и мэр Силламяэ Тынис Калберг, которые приобрели рождественские подарки для благотворительной кампании "Дерево ангела".

Ассортимент супермаркета насчитывает около 30 тысяч наименований товара, в том числе – большой выбор эстонской продукции, свежие фрукты и овощи и свежие мясные, кулинарные и кондитерские изделия кухни Maxima.