Немецкие власти проводят обыски в Deutsche Bank

Около 170 сотрудников прокуратуры, ведомства уголовной полиции, управления по расследованию налоговых преступлений и Федеральной полиции обыскали шесть объектов во Франкфурте, Эшборне и Гросс-Умштадте, пишет DW.com. В фокусе расследования - действия 50-летнего и 46-летнего сотрудников Deutsche Bank, а также других руководящих работников банка, пока не идентифицированных, указывается в заявлении.

Данные "офшорных" и "панамских" досье

Подозрения в их отношении появились в результате изучения Федеральным ведомством уголовной полиции данных так называемых "офшорных досье", опубликованных в 2013 году, а также "панамских досье", распространенных в 2016 году. Сотрудники банка подозреваются в том, что помогали клиентам основать фирмы в налоговых оазисах и при этом проводили банковские операции с деньгами, полученными незаконным путем, не заявляя властям о подозрении в отмывании денег.