России - победа, Эстонии - неудача

Что такое Кубок IBU ? Это то соревнование где в спринте могут промахиваться девять раз из десяти, бежать с чистой стрельбой на 15 минут хуже лидера. Сегодня, на первом этапе Кубка IBU, который стартовал в шведском Идре, мужской спринт, принес и тотальные застрелы: Туе Рёмер из Дании поразил одну мишень из 10, и "небесных тихоходов", как гренландец Ойстейн Слеттемарк из Гренландии, который уступил почти четверть часа победителю.

А победителем стал враг Дмитрия Губерниева, российский биатлонист Антон Бабиков, который и нас стрельбище был хорош, да и бегом неплох: 0+0 и чуть более 26 минут на 10 километров трассы. В тройку попали француз Аристид Бежю и Лукас Фрацшер. Чудо-юниор, а по совместительству пилот вертолета Игорь Малиновский из России, от которог ждут, что вот-вот вынесет ногой дверь основной сборной, решил не раскрывать карты и ограничился 38-м местом, опередив все наших биатлонистов, коих в Швеции стартовало трое. Лучшим стал Роланд Лессинг, занявший 41-е место, Каури Кыйв промазал половину выстрелов и занял 55-е место, а Юри Уха завершил гонку на 72-м месте среди 97 участников.