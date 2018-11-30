Фото: рядом с Таллинном продается дом с необычным интерьером

Находящийся в Виймси каменный дом имеет для этого района классический вид: добротное каменное строение большой площади. Ожидается, что внутри вас будет встречать не менее классический интерьер с мебелью на гнутых ножках и хрустальными люстрами. Как мы ошибались!

ФОТО: city24.ee

Интерьер оформлен в минималистском ключе, но с массой оригинальных и необычных предметов. Например, под лестницей скрывается белый кабинетный рояль!

ФОТО: city24.ee

Яркая мебель современных очертаний и модные светильники создают непринужденную атмосферу скорее молодежного жилища. В доме многое очень тщательно продумано и не менее тщательно воплощено в жизнь.

ФОТО: city24.ee

Самое привлекательное место на первом этаже дома - зона спа с бассейном, сауной и зимним садом. Также здесь имеются камин и выход на террасу площадью почти сто квадратных метров.

ФОТО: city24.ee

На втором этаже, куда ведет солидная деревянная лестница, расположены: лестничный холл, спальня с гардеробной, еще одна спальня с гардеробной и балконом, ванная с туалетом и так называемая главная спальня с собственным санузлом и тоже с гардеробной. Да, вы не ошиблись: все спальни в доме очень большие и каждая со своей гардеробной, что, согласитесь, очень удобно.