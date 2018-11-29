А в темноте снимает? Пять требований, которые жители Эстонии предъявляют при покупке телефона

А в карман влезет?

«Нередко покупатели приходят в представительство с любимой сумочкой или в привычных джинсах и, прежде всего, хотят проверить, поместится ли туда новый телефон или нет», – рассказывает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Eesti Сирли Селиов. Сами покупатели объясняют такой странный, на первый взгляд, подход своими представлениями о комфорте: мол, если уж тратить солидные деньги на телефон с большим экраном, то и носить его должно быть удобно.

Цвет – это главное

«Чаще всего покупают черные или золотистые телефоны – на их долю приходится около 70 процентов продаж в Tele2». Причем многие клиенты заявляют сразу: самое главное для них – цвет», – продолжает Селиов. И только в последнее время покупатели начали обращать внимание на телефоны других расцветок – красные, лиловые, ярко-синие и металлик.

Экран – самый крупный

Размер экрана играет важную роль. Только в этом году продажи смартфонов с крупными экранами, по данным BRC Market Experts, выросли в Эстонии более чем на 30 процентов. А в октябре-месяце устройства с экранами свыше 5,5 дюйма составили 85 процентов от всех смартфонов, проданных в Tele2. «На такие телефоны покупатели не жалеют денег, ведь на крупном экране удобнее смотреть видео, читать новости и общаться в социальных сетях», – отмечает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Eesti.

А в темноте снимает?

Более высококачественная камера – одна из главных причин покупки нового телефона. Фотографические возможности современных флагманов практически ни в чем не уступают профессиональным камерам, и за лучшее качество люди готовы платить. С другой стороны, среднестатистический покупатель, как правило, не знает, что стоит за конкретными цифрами диафрагмы и разрешения. Что же его интересует? В первую очередь, хорошо ли смартфон снимает в темноте. И получается, что основным критерием при покупке устройства с хорошей камерой оказывается совет приятеля или пробный снимок, сделанный в представительстве.

Бренд по-прежнему важен

Название бренда по-прежнему влияет на умы. Горячие фанаты Apple выбирают айфоны, приверженцы операционной системы Android – функциональные андроидофоны с привлекательным соотношением цены и качества. «Обычно в представительство приходят покупатели, которые четко знают, продукцию какого производителя они хотят приобрести, но затрудняются в выборе модели.