Фото: пенсионер на велосипеде добрался из Франции в Эстонию

Путешествующий по Европе Джагават родом из индийского города Джайпур. Он начал свое путешествие на велосипеде 17 сентября из французского города Лилль. После этого он проехал Бельгию, Голландию, Германию, Данию, Швецию, Норвегию и Францию, а теперь прибыли и в Эстонию.

К началу этой недели он уже преодолел на велосипеде около 3000-4000 км и считает, что к концу путешествия уже будет 12 000-13 000 километров. После Европы он планирует объездить и оставшийся мир.

Джагават сказал, что с помощью предыдущих поездок по Индии и Азии он попал в книгу рекордов. По своей родине он проехал на велосипеде 20 948 км.

«Я хотел понаблюдать за природой, познакомиться с людьми и с их культурой. Когда путешествуешь на самолете или автомобиле, многое не видишь», - сказал Джагават.

На своем примере он пытается доказать, что люди способны на большее. «Люди говорят, что в таком возрасте человек больше ничего не может делать. Может. Поездка на велосипеде не требует физических сил. Она требует большого желания», - говорит путешественник, который начал кататься по миру на велосипеде с 69 лет.

В среду Джагават познакомился с городом Валга и направился дальше в Латвию.