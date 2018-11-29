Австрийский канцлер выступил в поддержку газопровода "Северный поток-2"

"Это важный для нас проект, как с точки зрения энергетической и политической, так и с точки зрения экономической", - сказал он на встрече с бизнесменами в четверг. Курц отметил, что Вена, несмотря на возражения США, не откажется от этого проекта.

"Когда американцы рассматривают наши отношения с Россией под лупой, то они, прежде всего, скептически настроены по поводу того, что мы выступаем за "Северный поток - 2". Однако мы точно не изменим точку зрения, как и немцы, как и многие другие", - подчеркнул канцлер Австрии.

Ранее в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток-2" не отменяет роли Украины как транзитной страны для поставок газа.