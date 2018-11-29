Австрийский канцлер выступил в поддержку газопровода "Северный поток-2"

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за строительство газопровода "Северный поток-2".
"Это важный для нас проект, как с точки зрения энергетической и политической, так и с точки зрения экономической", - сказал он на встрече с бизнесменами в четверг. Курц отметил, что Вена, несмотря на возражения США, не откажется от этого проекта.
"Когда американцы рассматривают наши отношения с Россией под лупой, то они, прежде всего, скептически настроены по поводу того, что мы выступаем за "Северный поток - 2". Однако мы точно не изменим точку зрения, как и немцы, как и многие другие", - подчеркнул канцлер Австрии.
Ранее в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток-2" не отменяет роли Украины как транзитной страны для поставок газа.
Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" (MOEX: GAZP) в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.