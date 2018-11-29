Apple опровергла слухи о плохих продажах iPhone XR
29 ноября 2018, 15:56
Представитель Apple опроверг сообщения в прессе о том, что смартфон iPhone XR продается хуже, чем ожидали в компании. Об этом заявил вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвик в интервью ресурсу CNET.
Джосвик сообщил, что iPhone XR стал самым продаваемым и популярным смартфоном Apple на каждый день с момента его запуска. Из этого можно заключить, что ожидания компании в отношении продаж iPhone XR вполне оправдались. Правда, точных цифр об объемах продаж Джосвик так и не назвал, пишет ferra.ru.
Ранее СМИ сообщали, что из-за более низких, чем ожидалось, продаж новых iPhone, компании Apple пришлось уже два раза сократить заказы на производство.