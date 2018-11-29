Чт, 29.11.2018
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Apple опровергла слухи о плохих продажах iPhone XR

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Apple iPhone Xr (6.1 inch display) Capacity (64Gb, 128Gb, 256Gb) Finish (Red, Yellow, White, Coral, Black, Blue) at MCS Apple Premium Reseller in Nice, FRANCE - 27/10/2018//SYSPEO_sysA037/Credit:SYSPEO/SIPA/1810272304

ФОТО: SYSPEO/SIPA / SYSPEO/SIPA

Представитель Apple опроверг сообщения в прессе о том, что смартфон iPhone XR продается хуже, чем ожидали в компании. Об этом заявил вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвик в интервью ресурсу CNET.

Джосвик сообщил, что iPhone XR стал самым продаваемым и популярным смартфоном Apple на каждый день с момента его запуска. Из этого можно заключить, что ожидания компании в отношении продаж iPhone XR вполне оправдались. Правда, точных цифр об объемах продаж Джосвик так и не назвал, пишет ferra.ru.

Ранее СМИ сообщали, что из-за более низких, чем ожидалось, продаж новых iPhone, компании Apple пришлось уже два раза сократить заказы на производство.

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