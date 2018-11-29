Apple опровергла слухи о плохих продажах iPhone XR

Джосвик сообщил, что iPhone XR стал самым продаваемым и популярным смартфоном Apple на каждый день с момента его запуска. Из этого можно заключить, что ожидания компании в отношении продаж iPhone XR вполне оправдались. Правда, точных цифр об объемах продаж Джосвик так и не назвал, пишет ferra.ru.