Генерал в отставке Керт: следующей целью России может стать Казахстан

Следующей целью России может стать Казахстан, поскольку на это указывают и экономические интересы этой страны в регионе, сказал член парламентской фракции Партии реформ и Комиссии по государственной обороне, а также председатель Эстонско-украинской парламентской группы генерал в отставке Йоханнес Керт в передаче «Otse Postimehest».
- Кто будет следующей жертвой России? Грузия была, Украина есть… Молдавия?
- Это может быть Белоруссия. Это может быть Казахстан.
- Казахстан?
- Почему нет? Назарбаев (78-летний Нурсултан Назарбаев – бывший руководитель компартии Казахстана, занимающий пост главы государства с 1991 года – ред.) уже пожилой человек, который управляет своей страной скорее диктаторски, а смена диктаторов всегда приносила болезненную турбулентность. У России может быть интерес влиять на Казахстан больше, чем она может. У России очень хорошо получается влиять на Белоруссию, а на Казахстан меньше.
Казахстан является и экономическим конкурентом на пути в Китай, поскольку российские цены на газ и нефть не могут быть в Китае выше, чем в Казахстане или Туркмении, поэтому России по-прежнему выгодно продавать свои природные запасы в европейском направлении, а не в китайском.
- Война между Россией и Украиной длится уже несколько лет. Объясните, пожалуйста, почему сейчас у этой наполовину замороженной войны эта горячая глава – захват украинских кораблей в Азовском море – привлекла такое большое внимание?
- Российские подразделения открыто напали на украинские корабли. Раньше же Россия пыталась уверять, что это не она воюет на восточной Украине.
- Но Россия же не хочет покорить Украину?
- Без Украины Россия не империя. А вместе с Украиной – сразу да. Я, конечно, не могу утверждать на сто процентов, что Россия не хочет покорить Украину. Россия очень хочет реализовать свой проект «малороссия» и, может быть, показать миру, что какая-то маленькая Украина останется, но, исходя из взгляда из Москвы, сейчас в интересах России был бы захват Украины.
- Я даже в самом страшном сне не могу представить, как российские солдаты в кирзовых сапогах маршируют по Майдану, не говоря о Львове.
- Я тоже в это не верю. Россия явно опоздала с этим. Украинские добровольцы, которые вступились за свою страну весной и летом 2014 года, стали сюрпризом для России, и спецоперация по захвату Украины провалилась.
- Россия ведет две горячие войны – на Украине и в Сирии. В какой-то момент страна же должна устать от этих войн. Но этого словно не видно?
- И все же это есть. Военный бюджет России сократился. Расхваленные российские программы вооружения замедлились или остановились. Может быть, эта война на Украине – это борьба с Европой. Это и война за ценности, поскольку Украина же в перспективе будущего пытается стать страной-членом Евросоюза.
- Вы сами говорили, что отправиться на войну проще, чем вернуться с войны. Сейчас ни одна из сторон не может выйти из этой войны. Что будет, если эта война будет длиться еще долгое время?
- Россия страдает постколониальным воспалением, что может длиться долго. Боль от потери империи – это не маленькая боль и эту боль Россия сейчас переживает.
- В последние годы армия Украины очень развилась. Почему Украина не заберет назад свои восточные территории? У них же есть для этого силы?
- Силы у них есть, но, возможно, Россия предостерегает от этого момента. Если Россия запустит свои воздушные силы и силы Черноморского флота, а также объединит с деятельностью своей армии, то у Украины стратегически не хватит сил концентрировать свои войска во всего двух регионах восточной Украины.
- В свете событий минувших выходных в Азовском море, должны ли мы на берегу Балтийского моря испытывать какое-то беспокойство?
- Для нас важно и в наших интересах, чтобы это событие не проспали на международном уровне. Не в наших интересах, чтобы в международном плане поступили примерно так, как поступили во время грузинской войны. Если Россия не почувствует последствий, то это может перенести прецедент куда угодно, и к нам. Я считаю, что политика санкций будет продолжена, и у нас есть дополнительные аргументы для продолжения антироссийских санкций и, может быть, для их усиления. Свою работу для усиления санкций делают и американцы, может быть, и G-7.
Конечно, Россия пытается делать вид, что на них санкции не влияют. В то же время, уже действующие санкции вызвали внутригосударственные проблемы, Россия находится в экономическом кризисе. Если сравнить с Украиной, то, несмотря на военный кризис, Украина показала двухпроцентный рост ВВП.
- Но эти, введенные против России санкции, не работают так, как мы хотели бы видеть.
- Политика санкций недостаточно активная.
- Если мы Visa или Mastercard закрыли для жителей России кредитные карты, то это оказало бы влияние, и на следующий день президент Путин потерял бы свое место.
- Да, так и было бы. Вопрос в том, что в столицах западных стран считается, что они должны бороться со злодеями, а не с русским народом, и в этом причина, почему международные кредитные карты по-прежнему работают в России.
Санкции – это экономическая война и в этой экономической войне нужно проявлять инициативу. Сейчас мы с этими санкциями, по сути, пассивны и у этого есть свои причины. Лоббистская работа президента Путина и желание определенных западных стран вести бизнес с Россией, что было выгодно. У американцев, может быть, руки развязаны больше.
- В СМИ спекулируют, что российско-украинская война сегодня выгодна как Владимиру Путину, так и Петру Порошенко, которые оба беспокоятся за свои рейтинги. Звучит абсурдно, что два крупных президента заинтересованы в войне.
- Поддержка президента Путина упала на уровень до аннексии Крыма и, вероятнее всего, Москва ищет возможность для сохранения рейтинга Путина, или для его повышения. Россия и мир рассматривают короткие войны как определенный способ для повышения популярности. Популярность президента Порошенко больше всего поднялась, если бы он смог прекратить войну.
- Отказавших от каких-то украинских территорий?
- Я этого не сказал. Я боюсь, что это было бы политическим самоубийством. Если бы Петр Порошенко мог повлиять на западные страны занять более активную и безапелляционную позицию, и, например, начать отказываться от встреч с президентом Путиным и игнорировать агрессора. Мы должны очень серьезно заявить об агрессоре и обращать внимание на тех, кто встречается с агрессором. В Европе должны понять, что они делают – они встречаются с агрессором. А агрессор считает, что все хорошо – они же говорят со мной.
- Где между Европой и Россией проходит та красная линия, пересекать которую нельзя? Чтобы Россия не могла мелкими шажками постоянно тестировать Европу и подбираться поближе к ее границам?
- Явно нападение на НАТО инициировало бы очень серьезную деятельность и в Европе. С одной стороны, Европа сегодня не готова к крупному военному конфликту. Костяк Европы – я, прежде всего, имею в виду Германию – очень хорошо знает, как просто поехать на войну, и как сложно оттуда вернуться, а также какими могут быть последствия. И другие, видевшие войну европейские страны, не торопятся на войны.
В России дела обстоят иначе, и там войну романтизируют. Посмотрите хотя бы на кинопродукцию России последних лет. Война там представляется как маленькое приключение.
Европейцы заинтересованы в экономическом росте и стабильности. Если Европе удалось бы начать говорить с Москвой на одном языке и все начали относиться к Москве, как к агрессору, то уже было бы сделано большое дело.
- Звучит, как рождественская мечта.
- Звучит, как рождественская мечта, но над этим нужно работать. И самый длинный путь начинается с первого шага. Этот шаг нужно сделать.