Генерал в отставке Керт: следующей целью России может стать Казахстан

- Кто будет следующей жертвой России? Грузия была, Украина есть… Молдавия?

- Это может быть Белоруссия. Это может быть Казахстан.

- Казахстан?

- Почему нет? Назарбаев (78-летний Нурсултан Назарбаев – бывший руководитель компартии Казахстана, занимающий пост главы государства с 1991 года – ред.) уже пожилой человек, который управляет своей страной скорее диктаторски, а смена диктаторов всегда приносила болезненную турбулентность. У России может быть интерес влиять на Казахстан больше, чем она может. У России очень хорошо получается влиять на Белоруссию, а на Казахстан меньше.

Казахстан является и экономическим конкурентом на пути в Китай, поскольку российские цены на газ и нефть не могут быть в Китае выше, чем в Казахстане или Туркмении, поэтому России по-прежнему выгодно продавать свои природные запасы в европейском направлении, а не в китайском.

- Война между Россией и Украиной длится уже несколько лет. Объясните, пожалуйста, почему сейчас у этой наполовину замороженной войны эта горячая глава – захват украинских кораблей в Азовском море – привлекла такое большое внимание?

- Российские подразделения открыто напали на украинские корабли. Раньше же Россия пыталась уверять, что это не она воюет на восточной Украине.

- Но Россия же не хочет покорить Украину?

- Без Украины Россия не империя. А вместе с Украиной – сразу да. Я, конечно, не могу утверждать на сто процентов, что Россия не хочет покорить Украину. Россия очень хочет реализовать свой проект «малороссия» и, может быть, показать миру, что какая-то маленькая Украина останется, но, исходя из взгляда из Москвы, сейчас в интересах России был бы захват Украины.

- Я даже в самом страшном сне не могу представить, как российские солдаты в кирзовых сапогах маршируют по Майдану, не говоря о Львове.

- Я тоже в это не верю. Россия явно опоздала с этим. Украинские добровольцы, которые вступились за свою страну весной и летом 2014 года, стали сюрпризом для России, и спецоперация по захвату Украины провалилась.

- Россия ведет две горячие войны – на Украине и в Сирии. В какой-то момент страна же должна устать от этих войн. Но этого словно не видно?

- И все же это есть. Военный бюджет России сократился. Расхваленные российские программы вооружения замедлились или остановились. Может быть, эта война на Украине – это борьба с Европой. Это и война за ценности, поскольку Украина же в перспективе будущего пытается стать страной-членом Евросоюза.

- Вы сами говорили, что отправиться на войну проще, чем вернуться с войны. Сейчас ни одна из сторон не может выйти из этой войны. Что будет, если эта война будет длиться еще долгое время?