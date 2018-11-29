Берегись валидатора: обладатели бесконтактных банковских карточек столкнулись с неожиданной проблемой

"Это те случаи, по поводу которых к нам обращались. Возможно, кто-то еще обращался с этой проблемой в фирму Ridango, которая установила эту систему, но с учетом большого пассажиропотока, это число достаточно скромное", - прокомментировал он.

После запуска новой системы в Таллинне до 1 ноября действовал переходный период, когда город возвращал пассажирам деньги, уплаченные по ошибке с неправильной карты: такая ситуация может возникнуть, если к валидатору подносят кошелек с несколькими картами, в том числе с банковской картой, поддерживающей бесконтактные платежи, сообщает rus.err.ee.