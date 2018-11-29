Предлагают работу и огромные деньги: полиция предупреждает жителей Эстонии о мошенниках

Полиция предупреждает о мошенниках, которые по телефону предлагают возможность работы по интернету или обещают выигрыш огромных денег, передает Postimees.
Идаская префектура сообщает в соцсетях, что полицейские за последние сутки получили три сообщения от людей, которым звонили с незнакомых номеров и предлагали возможность работы на дому за компьютером или оповещали о миллионом выигрыше.
Звонили как с эстонских, так и иностранных номеров. Говорили на русском языке.
«Целью звонившего может быть получение доступа к вашему компьютеру или банковскому счету, чтобы использовать их в преступных целях», - предупреждает полиция.
Всех призывают не говорить свои пароли от компьютера или номер банковского счета, а также сообщить о подозрительных звонках в полицию.