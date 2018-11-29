Предлагают работу и огромные деньги: полиция предупреждает жителей Эстонии о мошенниках

Идаская префектура сообщает в соцсетях, что полицейские за последние сутки получили три сообщения от людей, которым звонили с незнакомых номеров и предлагали возможность работы на дому за компьютером или оповещали о миллионом выигрыше.

Звонили как с эстонских, так и иностранных номеров. Говорили на русском языке.

«Целью звонившего может быть получение доступа к вашему компьютеру или банковскому счету, чтобы использовать их в преступных целях», - предупреждает полиция.