Чт, 29.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём
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  • Предлагают работу и огромные деньги: полиция предупреждает жителей Эстонии о мошенниках

Предлагают работу и огромные деньги: полиция предупреждает жителей Эстонии о мошенниках

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Телефон. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kuvatõmmis

Полиция предупреждает о мошенниках, которые по телефону предлагают возможность работы по интернету или обещают выигрыш огромных денег, передает Postimees.

Идаская префектура сообщает в соцсетях, что полицейские за последние сутки получили три сообщения от людей, которым звонили с незнакомых номеров и предлагали возможность работы на дому за компьютером или оповещали о миллионом выигрыше.

Звонили как с эстонских, так и иностранных номеров. Говорили на русском языке.

«Целью звонившего может быть получение доступа к вашему компьютеру или банковскому счету, чтобы использовать их в преступных целях», - предупреждает полиция.

Всех призывают не говорить свои пароли от компьютера или номер банковского счета, а также сообщить о подозрительных звонках в полицию.

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