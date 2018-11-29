Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1937

Общая длина моста, установленного на двух опорах, составляла 74 метра. Годом позднее, когда тот же строитель построил на реке Пярну мост Суурсильд длиной 225 метров, можно было говорить уже о самом элегантном ансамбле мостов в Эстонии. В центральной части последнего располагалась 21-метровая подъемная часть для пропуска судов. Оба моста в 1944 году были взорваны. До восстановления моста на реке Сауга дело дошло лишь в 1957 году, и он был построен в виде весьма точной копии своего предшественника.