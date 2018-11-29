Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1937

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
В 1937 году в Эстонии был построен первый арочный мост, так называемый мост Сийму в Пярну. Проект: Höjgaard & Schultz, 1935. Строительство: Höjgaard & Schultz, 1935-1937.
Это был мост на реке Сауга - первый элегантный постоянный железобетонный мост. Временный мост использовался там уже в 1820-х годах.
Общая длина моста, установленного на двух опорах, составляла 74 метра. Годом позднее, когда тот же строитель построил на реке Пярну мост Суурсильд длиной 225 метров, можно было говорить уже о самом элегантном ансамбле мостов в Эстонии. В центральной части последнего располагалась 21-метровая подъемная часть для пропуска судов. Оба моста в 1944 году были взорваны. До восстановления моста на реке Сауга дело дошло лишь в 1957 году, и он был построен в виде весьма точной копии своего предшественника.
Напомним: выставка открыта в Архитектурном музее Таллинна до 2 декабря. Пояснения к экспонатам даны, в том числе, и на русском языке.