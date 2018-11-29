Чт, 29.11.2018
Мы уже давно не говорим по существу. Мы продолжаем манипулировать страхами и запугивать людей. Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1937

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1937

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

В 1937 году в Эстонии был построен первый арочный мост, так называемый мост Сийму в Пярну. Проект: Höjgaard & Schultz, 1935. Строительство: Höjgaard & Schultz, 1935-1937.

Это был мост на реке Сауга - первый элегантный постоянный железобетонный мост. Временный мост использовался там уже в 1820-х годах.  

ФОТО: In Nomine

Общая длина моста, установленного на двух опорах, составляла 74 метра. Годом позднее, когда тот же строитель построил на реке Пярну мост Суурсильд длиной 225 метров, можно было говорить уже о самом элегантном ансамбле мостов в Эстонии. В центральной части последнего располагалась 21-метровая подъемная часть для пропуска судов. Оба моста в 1944 году были взорваны. До восстановления моста на реке Сауга дело дошло лишь в 1957 году, и он был построен в виде весьма точной копии своего предшественника.      

Напомним: выставка открыта в Архитектурном музее Таллинна до 2 декабря. Пояснения к экспонатам даны, в том числе, и на русском языке.    

Читать также

Актуально

НАВЕРХ