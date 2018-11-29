В Таиланде для туристов выпустили правила общения с обезьянами

Департамент национальных парков Таиланда выпустил туристическую брошюру с правилами общения с обезьянами, пишет turizm.ru. По словам руководителя программы контроля за животными Понгчарта Чоыхома, сначала в местах массового обитания обезьян появились информационные щиты. Они содержали полезную информацию на тему общения с приматами. Теперь же все полезные советы собраны в бумажных брошюрах. Они изданы на четырех языках — на тайском, английском, русском и китайском. В основном, брошюра распространяется среди туристов на Пхукете. Ответственными за раздачу правил общения с обезьянами являются местные офисы Туристического управления Таиланда и Министерства туризма и спорта, а также основные муниципалитеты.

Брошюра включает 10 советов, как себя вести при встрече с обезьянами. Во-первых, необходимо быть осторожными, так как животные могут укусить. У обезьян нельзя отбирать еду, нельзя трогать их руками, а также дразнить, бит и пугать. Туристам настоятельно рекомендуют не оставлять личные вещи на мотоцикле и машине в местах скопления приматов. Туристов просят не показывать обезьянам свою еду, кормить их на дорожках и улицах. Угостить животных припасённой едой можно только в пределах обозначенных зон. Еще одно правило касается мусора, его необходимо выкидывать только в специально отведенных местах. Согласно правилам, за туристами должны пристально следить гиды.