Путин и Трамп все-таки встретятся после инцидента в Азовском море

Источник "Интерфакса" в Вашингтоне сообщает, что лидеры России и США сами определят формат встречи в Буэнос-Айресе. "Захотят - будут беседовать один на один с переводчиками, если понадобится, пригласят к себе отдельных членов делегаций", - пояснил собеседник агентства.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты предположительно переговорят один на один, а затем подключат к беседе членов своих делегаций. По его словам, состав участников встречи согласован, однако никакой конкретики по этому поводу не приводится.

Ушаков добавил, что характер беседы, ее содержание и продолжительность полностью зависят от лидеров, они выберут и основные темы для обсуждения. А продолжительность беседы будет зависеть от того, какой характер эта беседа примет. О совместном заявлении по итогам встречи пока ничего не известно, однако через соответствующих членов делегаций информация будет передана. "Но как это будет сделано, пока не обусловлено", - отметил помощник президента России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил "Известиям", что заявление для прессы и переговоры в составе делегаций не предполагаются.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил РИА "Новости" что в повестке значатся вопросы безопасности, контроля над вооружениями и региональные проблемы. Ранее американский президент допускал, что может отказаться от переговоров с российским коллегой после того, как получит полный доклад о событиях в Керченском проливе. "Это будет определяющим. Может быть, я не буду встречаться. Мне не нравится эта агрессия", - заявлял Трамп.