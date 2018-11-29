Саломе Зурабишвили. ФОТО: ZURAB KURTSIKIDZE / EPA / Scanpix

Саломе Зурабишвили, выигравшая президентские выборы в Грузии, не считает, что сейчас подходящее время для сотрудничества с Россией. Об этом она рассказала в интервью Русской службе Би-би-си.

"Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси… с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству", - заявила Зурабишвили.

Она сказала, что Грузия занимает проевропейскую позицию, и в случае, если западные партнеры страны в лице Европы и Америки начнут диалог с Россией, тогда, конечно, Грузия не останется в стороне.

Грузия неоднократно обвиняла Россию в похищении людей на линии разграничения с Южной Осетией, которую Россия признает независимым государством, а Грузия считает частью своей территории. Помимо России независимость Южной Осетии признают всего пять государств-членов ООН.

В свою очередь отношения России с Украиной резко ухудшились после аннексии Крыма и начала военных действий в Донбассе в 2014 году, а в минувшие выходные обострились еще сильнее после того, как российские пограничники со стрельбой задержали три военных корабля Украины у побережья Крыма.

"Не ожидаю резких перемен"

Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов. Зурабишвили набирает 59,52% голосов.

Формально Зурабишвили считается независимым кандидатом, но ее поддержала правящая партия. Ее оппонент Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное движение "Сила в единстве", в которое входит и партия бывшего президента Михаила Саакашвили, получил только 40,48%.

Утром в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле расценивают итоги выборов в Грузии, заявил: «Мы принимаем к сведению информацию и факт победы кандидата [Зурабишвили]. Мы предпочитаем дождаться каких-то первых заявлений, оценки возможных перспектив развития отношений России и Грузии».

Другие российские официальные лица все же поделились своим отношением к итогам грузинских выборов.

"Не ожидаю резких перемен на российском направлении, - сказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. - Но учитывая, что Саломе Зурабишвили - опытный и прагматичный политик, хотел бы надеяться, что пространство для диалога как минимум не сократится".

Чуть более оптимистично прозвучало заявление замглавы МИД России Григория Карасина: "Рассчитываем, что результаты выборов позволят нам дальше продолжать работу по оздоровлению, нормализации наших двусторонних отношений".

"Выборы с такими стандартами не должны проводиться в Грузии"

Нынешний президент Грузии Георгий Маргвелашвили тоже сделал краткое заявление после того, как центральная избирательная комиссия огласили итоги обработки 100% голосов. Он поздравил Саломе Зурабишвили с победой, но резко высказался о самом ходе выборов.

"Наблюдая за вчерашними выборами, а также анализируя оценки наблюдателей, я хотел бы выразить свою обеспокоенность резким падением качества демократических выборов. Однозначно могу сказать, что выборы с такими стандартами больше не должны проводиться в Грузии", - сказал он.

Европейские наблюдатели не зафиксировали таких нарушений, которые могли бы существенно повлиять на результате выборов, но заметили, что и абсолютно чистыми их назвать нельзя.

"Большим сюрпризом стало и решение о списании за несколько дней до выборов банковских долгов более чем 600 тысячам граждан Грузии", - сказал руководитель наблюдательной миссии Европарламента Лайма Андрикиене.

Речь идет об обещании властей страны погасить банковские долги граждан, внесенных в черный список должников. Оппозиция утверждала, что это могло быть выгодно кандидату, которого поддерживает правящая партия.