Сирье Потисепп о фальшивом фарше в эстонских магазинах: тень падает на всех производителей

Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) установил, что телячий фарш от пяти производителей содержит мясо птицы, но это не указано на упаковке.
Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировала руководитель союза пищевой промышленности Сирье Потисепп:
«Мы имеем дело, без сомнения, с очень плохой новостью для всего сектора, тень падает на всех производителей продуктов питания. Самыми же большими пострадавшими являются те пять малых предприятий, которые занимались обманом потребителя. Как говорится, доверие трудно приобрести, но легко потерять. В производстве продуктов действуют жесткие нормы, и им необходимо следовать.
Союз осуждает такое поведение. Я благодарна Ветеринарно-пищевому департаменту за выполненную работу и быстрое реагирование. Это подтвердило, что осуществление выборочного контроля необходимо.
Надо признать, что такое мошенничество не является типичным поведением среди производителей, ответственных предприятий у нас больше. При этом на больших предприятиях сотрудники департамента ежедневно проводят проверки соответствия продукта его маркировке, так что продукции этих предприятий стоит доверять больше. Также очень важно, чтобы поступающие на прилавки продукты были хорошего качества, а на упаковке — правильная информация, не вводящая потребителя в заблуждение. Ответственность за это лежит на производителе».