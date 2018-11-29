Сирье Потисепп о фальшивом фарше в эстонских магазинах: тень падает на всех производителей

«Мы имеем дело, без сомнения, с очень плохой новостью для всего сектора, тень падает на всех производителей продуктов питания. Самыми же большими пострадавшими являются те пять малых предприятий, которые занимались обманом потребителя. Как говорится, доверие трудно приобрести, но легко потерять. В производстве продуктов действуют жесткие нормы, и им необходимо следовать.

Надо признать, что такое мошенничество не является типичным поведением среди производителей, ответственных предприятий у нас больше. При этом на больших предприятиях сотрудники департамента ежедневно проводят проверки соответствия продукта его маркировке, так что продукции этих предприятий стоит доверять больше. Также очень важно, чтобы поступающие на прилавки продукты были хорошего качества, а на упаковке — правильная информация, не вводящая потребителя в заблуждение. Ответственность за это лежит на производителе».