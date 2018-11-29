Сексуальное насилие подпитывают шутки про женское «нет – это да»

- Сексуальных домогательств стало больше, или об этом просто стали говорить больше, чем раньше?

- Больше говорят и больше распознают. Сексуальное насилие, под которое сексуальные домогательства подпадают, было всегда, и тогда, когда об этом не говорили вообще. И сейчас об этом говорится меньше, чем это есть в действительности.

- Попробуем ограничить – что такое сексуальные домогательства? Для начала предлагаю такую дефиницию: это оказание нежелательного давления сексуального характера, целью которого является получение сексуальных услуг за предоставляемые блага или выгоду.

- Не всегда может стоять цель получения выгоды. Ключевым словом в нежелательном сексуальном внимании является – нежелательное. То есть, которое вызывает неприятные чувства. И тут возникает вопрос, откуда оказывающий внимание узнает, что оно нежелательно и вызывает неприятные чувства? Тут очень большая серая зона. Что мы в Союзе сексуального здоровья говорим как подросткам, так и совершеннолетним: если ты не получил разрешения от другой стороны, или не видишь у второй стороны ясное желание и готовность, то это означает отсутствие согласия. В случае подростков сексуальных домогательств много в виртуальном пространстве. Там много серых зон и все это, в большей степени, вопрос воспитания чувствительности.

Иногда можно чрезвычайно неприятно чувствовать себя и тогда, когда не было произнесено ни одного плохого слова и не произошло никакого физического контакта. Домогаться можно и взглядом. Как решая разногласия, учесть чувства, как аргумент?

- Любая следственная работа касается уже следственных органов. Например, аргументация Мартина Халлика, во многом опирается на позицию Комиссии по рассмотрению трудовых споров. Рискну предположить, что в комиссии нет эксперта в том, что касается сексуальных домогательств. Комиссия по рассмотрению трудовых споров смотрит на то, как были прекращены трудовые отношения. Если те люди, которые брали в Postimees слово, как участники истории Мартина Халлика, хотели добиться какого-то решения проблемы, то единственной их возможностью является обращение в суд?

- Да, для этого есть суд. Но такие случаи в эстонских судах не являются чем-то обыденным. Часть работы судов по таким случаям вызывают противоположную реакцию в обществе. Сексуальное домогательство в эстонских законах, это, по сути, новое понятие.

- Жертв часто высмеивают: у тебя слишком короткая юбка, или прозрачная блузка. Что с этим делать?