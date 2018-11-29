Взлеты и падения школ в Эстонии: одна из школ поднялась в рейтинге на 66 мест

Несколько школ взлетели в рейтинге, в их числе и Таллиннская техническая гимназия. По словам директора школы Аннели Эррит, школа изрядно поработала над улучшением результатов госэкзаменов. Это было своего рода целью для школы.

«Такое отношение, что мы все равно как после 12 класса сдадим госэкзамены, не может быть правильным. Так не должен думать ни один молодой человек», - сказала она, добавив, что как ученики, учителя, так и родители начали понимать, как работать для улучшения результатов.

«Я сказала ученикам, что 3 и 300 равны по весу так долго, пока перед ними не закроется дверь», - объясняет директор.

Самые большие взлеты школ в рейтинге:

1. Тыстамааская средняя школа, подъем на 66 мест (с 132 места на 66-е)

2. Лууньяская средняя школа, на 57 мест (с 134 на 77-e)

3. Кадринаская средняя школа, на 54 места (с 83 на 29-e)

4. Таллиннская Ярвеотсаская гимназия, на 50 мест (с 88 на 38-e)

5. Таллиннская техническая гимназия, на 47 мест (с 89 на 42-e)

6. Вярскаская гимназия, на 43 места (с 99 на 56-e)

7. Отепяэская гимназия, на 40 мест (с 97 на 57-е)

8. Пайдеская гимназия, на 34 места (с 75 на 41-e)

9.-10. Локсаская гимназия, на 31 место (с 58 на 27-e)

9.-10. Частной школы Аудентес , на 31 место (со 102 на 71-е)

Некоторые школы же наоборот сильно упали. Самый сильный спад наблюдается у Вастселийнаской гимназии. По словам директора Кристи Петтай, за падением нет ничего иного, как то, что просто все дети разные.

«Каждый год и каждый класс — разные», - сказала она, добавив, что в школе не поменялись учителя и не произошло иных изменений.

Самые большие падения в рейтинге:

1. Вастселийнаская гимназия, падение на 82 места (с 49 на 131-e)

2. Раплаская гимназия Весироос, на 66 мест (с 70 на 136-e)

3. Гимназия Канепи, на 65 мест (с 28 на 93-e)

4. Синдиская гимназия, на 49 мест (с 67 на 116-e)

5. Ийсакуская гимназия, на 48 мест (с 100 на 148-e)

6. Сууре-Яаниская гимназия, на 47 мест (с 63 на 110-e)

7. Вяндраская гимназия, на 44 места (с 32 на 76-е)

8. Кундаская общая гимназия, на 43 места (с 48 на 91-e)

9. Ярва-Яаниская гимназия, на 38 мест (с 101 на 138-e)

8. Ляхтеская общая гимназия, на 36 мест (с 62 на 98-e)

Сильное падение наблюдается и у Таллиннской 32-я средней школы, которая в июне получила титул «Школы 2018 года». В сравнении с прошлым годом школа упала на 28 мест.