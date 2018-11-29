Чт, 29.11.2018
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У жителя Эстонии выманили более 7000 евро Виновник избежал тюрьмы

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Евро.

ФОТО: SCANPIX

Представившийся начинающим предпринимателем в алкобизнесе Яанек Хофф выманил у жителя Сааремаа более 7000 евро и за это в среду был приговорен к условному сроку, передает Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.

«Данные потерпевшему обещания Яанек Хофф не выполнил и оставил отданные деньги себе», - сказала прокурор Агнес Оллема-Барндык. Поэтому прокуратура обвиняла и ранее судимого за похожее преступление 39-летнего уроженца Пярнумаа Хоффа в мошенничестве.

Прокуратура обвиняла Хоффа в том, что он сознательно создал впечатление платежеспособного человека, который планирует начать прибыльный бизнес по импорту алкоголя. Потерпевший с октября 2016 до весны 2017 дал в долг живущему на Курессааре Хоффу 7635 евро, которые Хофф в итоге потратил.

В среду на заседании суда в ходе договорного производства Хофф был приговорен к двум годам и шести месяцам условного тюремного заключения с испытательным сроком в три года. Обвиняемый возместил ущерб в размере 635 евро.

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