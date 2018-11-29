«Данные потерпевшему обещания Яанек Хофф не выполнил и оставил отданные деньги себе», - сказала прокурор Агнес Оллема-Барндык. Поэтому прокуратура обвиняла и ранее судимого за похожее преступление 39-летнего уроженца Пярнумаа Хоффа в мошенничестве.

Прокуратура обвиняла Хоффа в том, что он сознательно создал впечатление платежеспособного человека, который планирует начать прибыльный бизнес по импорту алкоголя. Потерпевший с октября 2016 до весны 2017 дал в долг живущему на Курессааре Хоффу 7635 евро, которые Хофф в итоге потратил.