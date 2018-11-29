Президент Эстонии в нарвском Vaba Lava: культура помогает нам лучше понимать друг друга

Ида-Вирумаа как раз имелся ввиду как один из таких отдаленных от столицы регионов.

Кристина Рейдольв, член правления и исполнительный директор Vaba Lava, отметила, что культурные проекты, прихода на окраины Эстонии, не только обновляют местную культуру, но и заметно помогают местной экономике. Исследование эстонского Института конъюнктуры показало, что 1 евро, вложенный в культурные или спортивные мероприятия, приносит разными путями прибыль региону в размере 4 евро.

Кристина Рейдольв заметила, что развитию культуры в городе заметно поможет конкурс на звание Культурной столицы Европы 2024 года - даже если Нарва этот титул в итоге не получит, конкурс поддержит усилит активность местной культуры и местной молодежи.

Керсти Кальюлайд считает, что Нарва - постиндустриальный город, где много места для творческих проектов.

“Я вижу много проектов и планов - Кренгольм, Художественная резиденция, Культурная столица. В последнее время много говорили о Нарве, и теперь понятно, что здесь тоже живут люди, идет активная культурная жизнь. Но, с другой стороны, тема Культурной столицы поможет быстрее всё развивать,” - считает президент Эстонии.