Ремонт Креста Свободы в Таллинне затягивается и обойдется в 200 000 евро
29 ноября 2018, 20:20
Срок окончания ремонтных работ с Крестом Свободы на площади Вабадузе в Таллинне сдвинулся более чем на месяц, работы обойдутся в 200 000 евро, передает Rus.ERR.
По словам пресс-секретаря фирмы по управлению государственной недвижимостью (RKAS) Марилийз Сеппер, на Кресте Свободы будут заменены все детали из матового стекла в верхней части монумента. А поскольку стеклянные детали крепились не только болтами, но и клеем, их демонтаж был сложным и потребовал много времени.
Кроме того, демонтаж стеклянных деталей и удаление клея привели к появлению трещин в стеклянных панелях, которые покрывают три основные поверхности монумента. Изготовление таких панелей в Эстонии требует много времени, что также повлияло на срок завершения работ.