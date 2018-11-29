Ремонт Креста Свободы в Таллинне затягивается и обойдется в 200 000 евро

По словам пресс-секретаря фирмы по управлению государственной недвижимостью (RKAS) Марилийз Сеппер, на Кресте Свободы будут заменены все детали из матового стекла в верхней части монумента. А поскольку стеклянные детали крепились не только болтами, но и клеем, их демонтаж был сложным и потребовал много времени.