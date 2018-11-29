Эксперт рассказал, почему многие мигранты уезжают из Эстонии
29 ноября 2018, 20:57
За последние два года Эстония приняла около двухсот беженцев, но больше половины из них уже уехали из страны, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Бывший сотрудник Центра Йоханнеса Михкельсона, магистр социальных наук Юхан Саров сказал, что мигранты покидают Эстонию, поскольку стремятся воссоединиться со своей диаспорой в других странах Европы. В эстонском городке, где, например, проживает одна-единственная арабская семья, у мигранта не будет чувства культурно-языковой защищенности, он будет одинок.
Но Сахаров отметил, что хотя сейчас мигранты рассматривают Эстонию как временную страну пребывания, в будущем они, вероятно, смогут оценить уровень местной жизни и предпочитать оставаться у нас.