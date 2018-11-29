Эксперт рассказал, почему многие мигранты уезжают из Эстонии

Бывший сотрудник Центра Йоханнеса Михкельсона, магистр социальных наук Юхан Саров сказал, что мигранты покидают Эстонию, поскольку стремятся воссоединиться со своей диаспорой в других странах Европы. В эстонском городке, где, например, проживает одна-единственная арабская семья, у мигранта не будет чувства культурно-языковой защищенности, он будет одинок.