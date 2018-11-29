В магазинах по всей Эстонии будут собирать продукты для малообеспеченных семей

Акция состоится 7 и 9 декабря, чтобы по традиции собрать рождественские пакеты для малообеспеченных семей, сообщила в четверг BNS пресс-служба банка.

Волонтеры могут зарегистрироваться в открытой в рамках подготовки акции среде osale.toidupank.ee, где содержится информация обо всех магазинах, в которых состоится акция.

Работа волонтеров, которых банк приглашает принять участие в акции вместе с друзьями, с членами своих семей, с одноклассниками или с коллегами по работе, будет организована в две смены по 3-4 часа каждая. В пятницу первая смена начнет работу в 13 часов, а в субботу в 12 часов.

Ожидается, что примет участие почти тысяча волонтеров, в течение двух дней они будут участвовать в сборе продуктов питания в 48 магазинах в 13 уездах страны.