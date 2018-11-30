Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1938

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Бетонная трибуна стадиона «Кадриорг» на Рохелине аас, 24 - архитектурно-строительный символ 1938 года. Проект: Эльмар Лохк, конструкция Аугуст Комендант, Хейнрих Лаул, 1936. Строительство: предприниматель в области строительства Э.Олари, 1936–1937.
В железобетонной трибуне стадиона «Кадриорг» выразительно воплощен принцип функционализма в архитектурном языке формы, гармонии конструкции и строительных материалов. Это было одно из первых в Эстонии зданий с публичной функцией, где намеренно на бетонных поверхностях были оставлены для экспонирования следы от опалубки. Лаконичный дизайн строения позволяет доминировать эффектному козырьку, консольный вынос которого почти на 13 метров был в свое время выдающимся строительно-техническим достижением.
Напомним: выставка открыта в Архитектурном музее Таллинна до 2 декабря. Пояснения к экспонатам даны, в том числе, и на русском языке. Экскурсия на русском языке по выставке состоится в предпоследний день ее работы, 1 декабря в 14.00. Участие в экскурсии по музейному билету (6€/3€).