Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1938

В железобетонной трибуне стадиона «Кадриорг» выразительно воплощен принцип функционализма в архитектурном языке формы, гармонии конструкции и строительных материалов. Это было одно из первых в Эстонии зданий с публичной функцией, где намеренно на бетонных поверхностях были оставлены для экспонирования следы от опалубки. Лаконичный дизайн строения позволяет доминировать эффектному козырьку, консольный вынос которого почти на 13 метров был в свое время выдающимся строительно-техническим достижением.