Самолет Меркель совершил экстренную посадку по пути на саммит G20

По словам командира воздушного судна, причиной тому стал "сбой электронных систем" правительственного Airbus A340-300.

Канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц, также находившийся на борту самолета, 30 ноября направятся в Мадрид, откуда вылетят в Буэнос-Айрес коммерческим рейсом, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Он пояснил, что этот вариант позволит Меркель и Шольцу прибыть в Аргентину с минимальной задержкой.

Десятый по счету саммит G20 пройдет в столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря. В числе первоочередных вопросов для обсуждения - эскалация конфликта в Украине в связи с действиями России в Керченском проливе, убийство журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, а также "торговая война" США с Китаем и странами ЕС.

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