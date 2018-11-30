На уроке физкультуры пострадали два ребенка: одну девочку доставили вертолетом в больницу

Во время урока физкультуры в Курессаареской гимназии две ученицы девятого класса получили травмы. Одну девочку доставили вертолетом в таллиннскую больницу, а вторая осталась ночевать в Курессаареской больнице. По предварительным данным, дети выполняли гимнастическое упражнение, пишет Postimees.
По словам учителя Тийны Кяэн, речь идет о пирамиде, но не той, когда люди залезают друг другу на плечи, пишет Meie Maa.
«Упражнение выполняется параллельно полу. Один ребенок опирается лопатками на руки другого. Затем ему нужно закинуть ноги за голову партнера», - пояснила учительница.
В процессе выполнения упражнения девочка неудачно упала на маты и ударилась бедром и головой.
Ребенка сначала отвели к школьному врачу. Она была в сознании и могла шевелить руками и ногами. Затем девочку вертолетом отправили в Северо-Эстонскую региональную больницу. «Очевидно, врачи нашли что-то», - сказала Кяэн.
В то время, пока Кяэн была с девочкой у врача, в спортивном зале произошел второй инцидент: ребенок упал и ушибся. Его доставили в Курессаарескую больницу и оставили там на ночь.