На уроке физкультуры пострадали два ребенка: одну девочку доставили вертолетом в больницу

По словам учителя Тийны Кяэн, речь идет о пирамиде, но не той, когда люди залезают друг другу на плечи, пишет Meie Maa.

«Упражнение выполняется параллельно полу. Один ребенок опирается лопатками на руки другого. Затем ему нужно закинуть ноги за голову партнера», - пояснила учительница.

В процессе выполнения упражнения девочка неудачно упала на маты и ударилась бедром и головой.

Ребенка сначала отвели к школьному врачу. Она была в сознании и могла шевелить руками и ногами. Затем девочку вертолетом отправили в Северо-Эстонскую региональную больницу. «Очевидно, врачи нашли что-то», - сказала Кяэн.