Забывчивость может дорого обойтись эстонским автомобилистам

По словам члена правления Фонда дорожного страхования Лаури Потсеппа, на основании полученных отзывов о напоминании, можно сделать вывод, что треть людей случайно забыли обновить дорожное страхование.

«Одна из возможностей этого избежать – заключить автоматически обновляющийся договор, вторая – самому соблюдать бдительность. Фонд дорожного страхования и страховые общества ищут возможности снизить процент водителей, ездящих без договора. В то же время, за езду без дорожного страхования несет ответственность водитель автомобиля», – сказал Потсепп.

«Неумышленная езда без дорожного страхования в случае аварии по вине водителя может повлечь за собой крупные расходы. Разумеется, страховщики, предоставляющие дорожное страхование, либо Фонд дорожного страхования возместят пострадавшему ущерб, причиненный незастрахованным транспортным средством, но впоследствии уплаченная компенсация будет взыскана с виновника аварии», – пояснил Потсепп и посоветовал автомобилистам время от времени проверять срок действия дорожного страхования.

Проверить действие дорожного страхования можно на странице ФДС www.lkf.ee/kindlustusekehtivus. Запрос для сравнения тарифов дорожного страхования можно сделать с помощью интернет-калькулятора www.lkf.ee/kalkulaator.

По словам менеджера по страхованию транспортных средств компании Gjensidige Марко Привоя, страховщики напоминают клиентам об истечении срока действия договора страхования, но, к сожалению, с клиентами не всегда удается связаться. «Если человек не сообщил страховому обществу свой новый адрес места жительства или электронной почты, напоминание ему не придет. Также бывают ситуации, когда клиент получает напоминание страхового общества в неподходящий момент и забывает о нем», – сказал Привой.

«Рекомендуем всем добавить дату истечения срока действия договора страхования в электронный календарь. Когда напоминание об этом появится на экране, можно будет заранее оформить новый полис и защитить себя от неприятных происшествий», – отметил Привой.