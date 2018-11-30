Пт, 30.11.2018
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Фанат напал на капитана «Спартака»

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MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 29, 2018: Spartak Moscow's Denis Glushakov in action in the 2018/19 UEFA Europa League Group G Round 5 football match against Rapid Vienna at Otkrytie Arena. Sergei Bobylev/TASS

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Болельщик «Спартака» выбежал на поле по ходу матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы против «Рапида» (1:2), передает sports.ru.

Фанат подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову и начал что-то говорить на повышенных тонах.

За Дениса заступились партнеры по команде, после чего стюарды вывели болельщика за пределы поля.

Момент попал в трансляцию «Матч ТВ», но не был показан крупным планом.

«Это не болельщик, это ребенок. Понимаете, чем все это заканчивается. Это заканчивается все тем, что дети, набравшись всякой ерунды из интернетов...

Вот чем это все заканчивается», – прокомментировал инцидент комментатор Георгий Черданцев в ходе трансляции.

Болельщики «Спартака» после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера регулярно проводят акции против участия Глушакова, используя при этом ненормативную лексику, оскорбительные кричалки и баннеры.

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов, выбежавший на поле во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом» и напавший на капитана красно-белых Дениса Глушакова, объяснил свой поступок. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я выбежал из-за акции против Глушакова. Хотел ему сказать: "Глушаков, тебе не место в «Спартаке»! Уходи отсюда!"» — заявил Голунов.

По словам фаната, капитан московской команды первым ударил его. «Он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, не знаю, кто еще их наносил. Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в "Спартаке"», — отметил он.

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