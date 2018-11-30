Фанат напал на капитана «Спартака»

Фанат подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову и начал что-то говорить на повышенных тонах.

За Дениса заступились партнеры по команде, после чего стюарды вывели болельщика за пределы поля.

Момент попал в трансляцию «Матч ТВ», но не был показан крупным планом.

«Это не болельщик, это ребенок. Понимаете, чем все это заканчивается. Это заканчивается все тем, что дети, набравшись всякой ерунды из интернетов...

Вот чем это все заканчивается», – прокомментировал инцидент комментатор Георгий Черданцев в ходе трансляции.

Болельщики «Спартака» после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера регулярно проводят акции против участия Глушакова, используя при этом ненормативную лексику, оскорбительные кричалки и баннеры.

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов, выбежавший на поле во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом» и напавший на капитана красно-белых Дениса Глушакова, объяснил свой поступок. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я выбежал из-за акции против Глушакова. Хотел ему сказать: "Глушаков, тебе не место в «Спартаке»! Уходи отсюда!"» — заявил Голунов.