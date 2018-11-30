В пятницу в Таллинне стартует фестиваль робототехники Robotex International

С 30 ноября по 2 декабря в столичном выставочном центре пройдет фестиваль робототехники Robotex International, на котором соберутся участники из 40 стран, чтобы построить роботов, посмотреть за их соревнованиями и ознакомиться с новейшими технологиями.
В течение трех дней пройдет 26 соревнований по робототехнике, призовой фонд которых в этом году составит около 100 000 евро, пишет rus.err.ee. Гостей и участников ждут мастер-классы по робототехнике, технологии и предпринимательству, а также выставка, в рамках которой сотни предприятий продемонстрируют свои самые передовые технологии и последние инновации.
В рамках Robotex пройдет технологическая конференция "Поколение R", в которой примут участие свыше 1000 топ-менеджеров и влиятельных работников технологической сферы.
Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте организаторов.