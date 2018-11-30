В пятницу в Таллинне стартует фестиваль робототехники Robotex International

В течение трех дней пройдет 26 соревнований по робототехнике, призовой фонд которых в этом году составит около 100 000 евро, пишет rus.err.ee. Гостей и участников ждут мастер-классы по робототехнике, технологии и предпринимательству, а также выставка, в рамках которой сотни предприятий продемонстрируют свои самые передовые технологии и последние инновации.