Германия потеряла лидера сборной

Лаура Дальмайер не выступит в эстафетах, а ее участие в личных гонках на этапе пока под вопросом.

Немка брала перерыв в подготовке из-за проблем со здоровьем. В начале ноября она возобновила тренировки.

«Возвращение на трассу в Обертиллиахе! Когда дело касается здоровья, всегда важно иметь правильный баланс. Это относится и к профессиональным спортсменам. Поэтому я стараюсь двигаться вперед шаг за шагом», – написала Дальмайер.

Злые языки уже шутят, что причины неучастия Дальмайер в первых гонках и возможный пропуск всего сезона ончеь похожи на ситуацию с еще одной экс-победительницей Кубка мира, чешкой Габриелой Коукаловой, которая ушла в так называемую "самодисквалификацию". Причина такого шага, как полагают эксперты - непродление терапевтических исключений для спортсменки, которые позволяют принимать некотороые препараты, относящиеся к категории допинга.

Состав сборной Германии

Сингл-микст

Франциска Хильдебранд

Эрик Лессер

Смешанная эстафета

Ванесса Хинц

Дениз Херманн

Арнд Пайффер