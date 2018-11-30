Германия потеряла лидера сборной

Определен состав сборной Германии по биатлону на сингл-микст и смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Лаура Дальмайер не выступит в эстафетах, а ее участие в личных гонках на этапе пока под вопросом.
Немка брала перерыв в подготовке из-за проблем со здоровьем. В начале ноября она возобновила тренировки.
«Возвращение на трассу в Обертиллиахе! Когда дело касается здоровья, всегда важно иметь правильный баланс. Это относится и к профессиональным спортсменам. Поэтому я стараюсь двигаться вперед шаг за шагом», – написала Дальмайер.
Злые языки уже шутят, что причины неучастия Дальмайер в первых гонках и возможный пропуск всего сезона ончеь похожи на ситуацию с еще одной экс-победительницей Кубка мира, чешкой Габриелой Коукаловой, которая ушла в так называемую "самодисквалификацию". Причина такого шага, как полагают эксперты - непродление терапевтических исключений для спортсменки, которые позволяют принимать некотороые препараты, относящиеся к категории допинга.
Состав сборной Германии
Сингл-микст
Франциска Хильдебранд
Эрик Лессер
Смешанная эстафета
Ванесса Хинц
Дениз Херманн
Арнд Пайффер
Бенедикт Долль